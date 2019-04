Grande America : une marée noire a-t-elle vraiment été évitée ?

"Une marée noire est une pollution maritime par des hydrocarbures, donc que cette pollution arrive jusqu'à la terre ou pas, on est en état de marée noire", prévient tout de suite Jérôme Pensu, coordinateur "marées noires" pour Sea Shepherd lorsque nous lui demandons quels sont les risques actuels suite au naufrage du Grande America.





Ce cargo italien a coulé par plus de 4600 mètres de fond dans le Golfe de Gascogne, au large des côtes atlantiques françaises, le mardi 12 mars 2019. Il transportait des conteneurs avec 1050 tonnes de matières dangereuses, 2100 véhicules et contenait 2200 tonnes de fioul lourd pour son propre carburant. Jusqu'alors, une cohorte de moyens techniques et humains anti-pollution avait été déployée pour limiter les dégâts sur l’environnement. Mais mardi 2 avril, la Préfecture maritime de l’Atlantique a déclaré qu’un seul navire anti-pollution resterait sur place, sur la dizaine mis à disposition. Les autres bâtiments ont quitté la zone du naufrage et sont rentrés sur la côte.





La raison ? "En dépit de très bonnes conditions de mer et de visibilité sur le Golfe de Gascogne, cela fait maintenant plusieurs jours que ni les observations satellitaires, ni les vols d’observations, ni même les drones n’ont localisé de pollution significative dans les zones du front avant", annonce-t-elle. Le pire a-t-il donc été évité ?