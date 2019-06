A quel point le numérique est-il le nouvel ennemi du climat ?

Une réflexion que partage Anne-Cécile Orgerie, chercheuse au CNRS. "Les bénéfices des améliorations des nouvelles technologies sont rapidement effacés par les 'effets rebonds' qui conduisent à une augmentation de l’utilisation du numérique". Elle s'appuie notamment sur l'exemple des objets connectés. "La multiplication des objets intelligents s'effectue sans une quantification préalable de la consommation énergétique de ces équipements." Ainsi, toujours plus de connectivité entraîne toujours plus de consommation d'énergie et d'électricité. Une forme de fuite en avant.