A quoi ressembleront nos champs en 2050 avec le réchauffement climatique ? Plongez dans le futur

Dans les Hauts-de-France, où le blé domine aujourd'hui largement, dans 30 ans, les champs pourraient être recouverts de maïs, céréale qui résiste mieux à la chaleur. A l'autre bout de la France, en Corse, si l'on développe l'irrigation, on pourrait voir pousser de plus grandes quantités d'oranges, de citrons verts ou même d'avocats. Et, plus surprenant, ce sol pourrait accueillir des manguiers, qui poussent aujourd'hui plutôt en Inde, en Chine ou dans le Sud de l'Espagne. Des mangues Corses ! vous imaginez !?