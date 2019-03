A quoi va servir le "One Planet Lab" réuni par Macron pour la 1re fois ce lundi ?

En matière de politique climatique, Emmanuel Macron a désormais son laboratoire d'idées. Annoncé lors du deuxième "One Planet Summit", qui s’est tenu à New York en septembre dernier, le One planet lab s'est réuni pour la première fois ce lundi. Son objectif : trouver des moyens d’actions concrètes pour répondre aux défis mondiaux liés au changement climatique. Sous le parrainage de l’économiste britannique Nicolas Stern et de l’ancien PSG d’Unilever Paul Polman, ce laboratoire doit se pencher sur quatre grands thèmes :





1. La lutte contre le réchauffement climatique (notamment la baisse des émissions de CO2 liées au transport et des gaz HFC utilisés surtout par la réfrigération)

2. La protection des océans (lutte contre la pollution plastique et la pêche illégale)

3. La préservation de la biodiversité (en particulier par le changement des pratiques agricoles)

4. La mobilisation de la finance