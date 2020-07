Les terrasses chauffées interdites en 2021

Lutte contre les passoires thermiques, création de deux parcs naturels régionaux, réflexion contre l'artificialisation des sols, etc. Pour la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, tous les moyens sont bons pour lutter contre le réchauffement climatique et mieux préserver l'énergie. Et notamment l'interdiction pure et simple des terrasses chauffées dès 2021, mesure retenue par les 150 de la Convention pour le climat dans leur rapport final.

Ces braseros électriques ou au gaz sont devenus familiers le long de terrasses depuis quelques années. D'abord mis en place pour que les fumeurs puissent s'adonner à leur pause cigarette sans attraper froid, le chauffage extérieur a rapidement été plébiscité par tous les clients des cafés et restaurants. Sans oublier qu'il permet aux propriétaires des établissements d'accueillir plus de monde en maintenant ouvertes les terrasses toute l'année.