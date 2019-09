À travers la planète, un nouveau vendredi de grève des jeunes pour le climat

"CLIMATE STRIKE" - Une grève générale a lieu à travers le monde, vendredi 20 septembre, pour alerter sur l’urgence climatique. C’est la troisième fois à l'échelle mondiale que de jeunes élèves se mobilisent pour la planète en séchant l’école.

"Pas d’école pour la planète". Une nouvelle fois, écoliers et étudiants du monde entier ont appelé à se mobiliser pour alerter sur l’urgence climatique. "Ce sera notre troisième et dernier avertissement", a d’ores et déjà prévenu le mouvement Youth for Climate France, estimant que le message adressé aux dirigeants politiques n’a toujours pas été entendu. Vendredi 20 septembre, ce sont donc près de 150 villes dans le monde qui voient ses jeunes habitants défiler pour la planète, sur le modèle de la Suédoise Greta Thunberg qui, l’an dernier, avait lancé le mouvement en séchant l’école tous les vendredis.

Décalage horaire oblige, c’est dans le Pacifique que cette grève globale a débuté, où des jeunes écoliers se sont rassemblés à Vanuatu ou aux Kiribati. En Australie, l’événement a mobilisé 300 000 jeunes, dont 200 000 écoliers à Sydney et à Melbourne. Les marches se sont poursuivies sur le continent asiatique, comme en Inde, aux Philippines, ou en Indonésie. En revanche, aucun jeune n’a arpenté les rues des grandes villes chinoises, le gouvernement n’ayant pas autorisé les rassemblements. En Europe, les jeunes manifestants ont ensuite pris la relève, à Berlin, Bruxelles, Paris ou à Manchester. Des pays africains ont également participé à la grève, tels que le Kenya, avec sa capitale Nairobi.