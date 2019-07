Accord de Paris : seule une grande entreprise sur huit réduit suffisamment ses émissions de gaz à effet de serre

La majorité des entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre (GES) sont mal parties pour permettre à l'accord de Paris d'être respecté, et donc au réchauffement climatique d'être limité à 2 degrés. Ce sont les conclusions d'une étude réalisée par Grantham Research Institute de la London School of Economics, pour le compte du Transition Pathway Initiative (TPI), un groupe d'investisseurs dont les actifs représentent 14.000 milliards de dollars et qui évalue la capacité des entreprises à agir contre le réchauffement.