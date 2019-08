ActForTheAmazon : de Bombay à Rio, manifestations dans le monde entier pour sauver l’Amazonie en flammes

"ACT FOR THE AMAZON" - Répondant à l'appel du mouvement de Greta Thunberg "Fridays for Future", des milliers de personnes à travers le monde - dont plusieurs centaines à Paris - se sont rassemblées devant les ambassades du Brésil vendredi 23 août. Le mouvement a été suivi de Bombay à Rio. D'autres rassemblements sont à nouveau prévus ce samedi 24 août à Varsovie et Lisbonne, mais aussi lundi 26 à Bruxelles.