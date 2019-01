Adjani, Arthus-Bertrand, Binoche... 500 personnalités appellent à un "lundi vert" sans viande ni poisson

La campagne pour un "lundi vert" sera officiellement lancée la semaine prochaine. Soutenue par plusieurs ONG comme Greenpeace ou Sea Shepherd, cette action "a pour ambition de sensibiliser notre pays à la nécessité de modifier son comportement alimentaire pour des raisons qui s'additionnent: l'environnement, la santé et l'éthique animale", explique Laurent Bègue, psychologue social et directeur de la Maison des sciences de l'Homme Alpes, qui finance l'opération





Au-delà des 500 personnalités signataires, il espère que 50.000 à 500.000 personnes iront s'engager sur le site à ne plus manger ni poisson ni viande le lundi en 2019.





"Cap ou pas cap?", interroge la page d'accueil. Chaque lundi pendant un an, les participants devront dire s'ils poursuivent ou non leur engagement, et recevront un court message "pour renforcer (leur) motivation la plus saillante", indique Laurent Bègue. La campagne met en avant l'élevage industriel, facteur majeur de la déforestation qui aggrave le réchauffement climatique, la surpêche qui détruit les écosystèmes, les risques de cancer liés à la consommation de viande rouge, ou encore la souffrance animale.