Procès climatiques : ces fois où la justice a fait plier des États

"Ce n’est pas dans un tribunal qu’on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre", a répondu le ministre de la Transition écologique François de Rugy à l'Affaire du Siècle. Quatre associations - la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France - attaquent l’Etat français en justice pour qu’il respecte ses engagements contre le dérèglement climatique. Cette démarche juridique est accompagné d’une pétition, qui a déjà mobilisé plus de 1,7 million de personnes depuis son lancement le 18 décembre. Même si le ministre de la Transition écologique et solidaire se dit “agréablement surpris” par l’engouement des citoyens pour la lutte climatique, il n’est pas d’accord avec le concept.





“Une pétition pour le climat, oui je signe. Une pétition pour attaquer l’État, non”, a affirmé François de Rugy, premier visé par l'Affaire du siècle et invité à réagir au phénomène dans les colonnes du Parisien. “Ce n’est pas à des juges de forcer le gouvernement à prendre une loi, ce n’est pas le sens de nos institutions”, a jugé le ministre. Mais le recours en justice est-il vraiment aussi inutile qu’il le prétend ? A l’international, les procès climatiques ont pourtant porté leurs fruits.