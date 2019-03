Procès climatiques : ces fois où la justice a fait plier des États

C'est peut être l’exemple le plus emblématique d’une victoire pour le climat grâce à la justice. La Fondation Urgenda, organisation de protection de l’environnement, ainsi que 886 citoyens néerlandais ont attaqué leur État pour manquement à son devoir de diligence sur le sujet climatique. Le 24 juin 2015, le tribunal de la Haye leur donne raison, ordonnant au gouvernement néerlandais de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays, plus drastiquement et plus rapidement que prévu. D’ici à la fin de l’année 2020, les émissions de CO2 néerlandaises devront être inférieures d’au moins 25% au niveau qu’elles avaient atteint en 1990 - contre un objectif de 17% avant le procès.





Bien plus que de contraindre l’Etat, cette affaire a été une source d’inspiration pour le gouvernement néerlandais, puisque sept formations politiques ont depuis conclu l’accord le plus ambitieux des pays développés concernant une proposition de loi climatique. Soutenu par une large partie du parlement, ce texte prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de de 95 % d’ici à 2050 par rapport à 1990, ainsi qu’un objectif de production de 100 % d’électricité neutre en carbone en 2050.