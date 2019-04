Un braconnier meurt écrasé par un éléphant puis dévoré par des lions

"Entrer dans le Parc national Kruger illégalement et à pied n’est pas prudent", a commenté le directeur du parc auprès de la BBC. "Il comporte de nombreux dangers et cet incident en est la preuve."





Une enquête a été ouverte et les complices arrêtés. Deux fusils de chasse ont été saisis. Les hommes sont accusés de possession d'armes à feu et de munitions sans permis, de braconnage et d'intrusion.