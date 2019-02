Agriculture bio : la répression des fraudes détecte 28% d'anomalies

Pour autant, "une grande partie des avertissements a concerné des anomalies mineures ne remettant pas en cause le caractère biologique des produits", nuance la répression des fraudes. En effet, un règlement européen impose à tout opérateur mettant sur le marché des produits biologiques de "notifier son activité à l'Agence Bio et soumettre son entreprise au système de contrôle prévu par le règlement". La DGCCRF a donc enjoint des opérateurs "à notifier leur activité à l’Agence Bio et à se certifier auprès d’un organisme agréé". D'autres mesures ont également visé des "étiquetages de produits biologiques non conformes (suppression du préfixe bio ou des mentions biologiques)".





Des sanctions ont aussi été adressés à des entreprises "qui proposaient des produits fabriqués sur place en l’absence de notification et de certification", ou qui "proposaient à la vente des produits biologiques, ou présentés comme tels, alors qu’ils n’étaient pas issus de cette filière, des grossistes sans certification pour la commercialisation de produits frais sur un marché d’intérêt national ainsi que des opérateurs qui, bien qu’ayant fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait de certification, continuaient à valoriser leurs produits avec la mention biologique et la référence à la certification".