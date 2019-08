Alerte aux algues vertes : drapeaux rouges sur les plages de Saint-Laurent-du-Var

Dans les Alpes-Maritimes, les vacanciers qui voulaient profiter des joies de la mer, se sont contentés de bain de soleil. Les plages de Saint-Laurent-du-Var sont fermées depuis le 11 août 2019. Des drapeaux rouges y ont été installés à cause de l'apparition d'algues vertes. Des prélèvements ont été faits pour vérifier que ces dernières ne sont pas toxiques. Les résultats des premières analyses ont montré que le plancton dans l'eau ne serait pas nocif.



