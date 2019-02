Allergies précoces, insectes ravageurs en avance.. la douceur record détraque la nature

Les températures inhabituelles de cette fin de février, et leur impact direct sur les sols superficiels, réveillent le cycle des végétaux. En témoignent, les récits de jardiniers et d'horticulteurs qui se multiplient ces derniers jours dans la presse locale, du Cher, au Béarn, en passant par l'Indre.





Tous dressent un même constat : l'herbe pousse plus vite, la sève remonte, les bourgeons apparaissent. Or, le niveau de luminosité, lui, demeure celui d'un mois de février avec des journées encore courtes et des températures fraîches la nuit. Dans ce contexte, la principale crainte en arboriculture est celle du retour des gelées qui, si elles sont marquées, risquent de mettre à mal bourgeons et autres plantations.