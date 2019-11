Amazonie : Bolsonaro accuse DiCaprio de financer des pyromanes

AIDE FRANÇAISE





Une équipe française de la sécurité civile va embarquer ce soir à destination de la Bolivie, qui comme les pays voisins connaît d'importants feux de forêt en Amazonie, selon le ministère de l'Intérieur.





Cette équipe de six militaires français appelée "élément de reconnaissance et d'évaluation" (ERE) est composée d'experts en feux de forêt, en logistique, en transmissions et en opérations terrestres. Ces hommes doivent apporter expertise et conseils aux autorités boliviennes et préparer l'arrivée d'un nouveau détachement français composé d'une quarantaine de personnes, la semaine prochaine, selon la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).





Ce nouveau détachement sera composé de 46 personnes et ira au contact des feux qui sévissent dans l'est du pays. Il disposera également d'une petite équipe chargée de piloter des drones.