Amazonie : des incendies monstres ravagent la forêt

L'incendie qui ravage, en ce moment, l'Amazonie est particulièrement impressionnant. En l'espace de cinq jours, plus de 10 000 feux se sont déclarés. Alors, une polémique a éclaté sur la cause de ces feux. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, se défend et accuse les organisations écologistes, alors que ces dernières évoquent que ces incendies sont directement liés à la déforestation.



