Amazonie : le nombre d'incendies est-il "inférieur à la moyenne de ces dernières années", comme l'assure Bolsonaro ?

L'année 2019 risque donc d'être plus catastrophique que les précédentes années. Le graphique ci-dessus montre le nombre de foyers actifs en Amazonie légale depuis 1998. Il convient de noter qu'il s'agit ici d'incendies cumulés sur l'ensemble de l'année, mais que l'année 2019 n'est pas encore finie. Le pire reste à venir, les incendies sont en manière générale plus nombreux au mois de septembre. En 2007, par exemple, une année particulièrement rude pour la forêt amazonienne, plus de 100.000 départs de feu avaient été enregistrés sur ce seul mois.





Attendra-t-on pour autant les records des années 2000 ? Depuis cette époque, des efforts ont été conduits par les autorités et certains zones de la forêt amazonienne protégées et classées. Mais la Nasa a tiré la sonnette d'alarme il y a une dizaine de jours. A cette époque de l'année, elle indique que les détections de feux - via le système satellitaire MODIS - n'ont jamais été aussi importantes depuis 2010. L'Etat d'Amazonas serait même en passe de battre un record. On note en effet une hausse de 99% d'incendies dans cette région par rapport au 29 août 2018. Et sur le seul mois d'août, cet Etat compte plus d'incendies qu'en 2010 : 6401 contre 5261. Du jamais vu depuis au moins 1998 !