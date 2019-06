Amendes fermes et avec sursis pour des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron

Membres de l'organisation "Action non-violente-COP21" (ANV-COP21), ces six militants étaient poursuivis pour "vol en réunion et par ruse". L'un d'entre-eux a écopé d'une peine d'amende ferme de 250 euros. Les cinq autres ont été condamnés à 500 euros d'amende avec sursis et ont par ailleurs bénéficié d'une relaxe pour avoir refusé un prélèvement d'ADN lors de l'enquête. A l'audience, le 28 mai, 1.000 à 2.000 euros d'amende avaient été requis à l'encontre de ces décrocheurs, deux femmes et quatre hommes âgés de 36 à 63 ans, qui avaient plaidé la "nécessité" d'agir pour le climat en réponse aux accusations de vol.





Il s'agissait du premier procès des "décrocheurs", ces militants écologistes qui, depuis début 2019, subtilisent les portraits présidentiels pour "dénoncer l'absence de décisions courageuses et nécessaires du gouvernement face au péril climatique et à l'urgence sociale". ANV-COP21 revendique à ce jour 61 portraits présidentiels décrochés. Au total, ce sont 36 militants qui seront jugés dans 10 procès : les prochains auront lieu le 26 juin à Strasbourg, le 27 juin à Bonneville, le 2 septembre à Lyon, le 11 septembre à Paris, le 13 septembre à Orléans, le 09 octobre à Mulhouse, le 4 novembre à Grenoble, le 17 décembre à Saint-Étienne et le 12 février 2020 à Lyon.