Anne Hidalgo présente son Académie du climat : "On ne veut surtout pas que ce soit du greenwashing"

À l'époque, Anne Hidalgo l'avait annoncé officiellement sur son compte Twitter : "Nous allons créer une Académie du Climat, lieu participatif, éducatif et gratuit pour former les jeunes Parisiens aux enjeux environnementaux et les accompagner dans l’élaboration de projets en faveur du climat." Sauf que son ouverture, qui était prévue avant la fin de l’année 2019, n’a toujours pas eu lieu et que le projet émerge à nouveau au lancement de sa campagne pour les élections municipales de mars prochain.

Derrière cette Académie, il y a l’ambition de sensibiliser la jeune génération aux enjeux climatiques. "Ce sera un lieu pluridisciplinaire et le débouché des manifestations des jeunes pour qu’ils puissent être formés et qu’ils trouvent des solutions pour faire face au péril climatique et à la biodiversité", détaille à LCI Serge Orru, conseiller auprès d’Anne Hidalgo sur les questions environnementales.

Une structure ouverte à tous ceux âgés de 12 à 25 ans, dédiée au climat donc, mais dont le but est aussi de "provoquer un climat de l’action". Au programme : des expositions, des ateliers, des conférences ou des spectacles sur des sujets transversaux autour de l’écologie et de la biodiversité. "L’intérêt c’est le mélange, on ne veut surtout pas que ce soit du greenwashing", confie le conseiller d’Anne Hidalgo. "On sera vigilant à ça."