Lutte contre le gaspillage : que contient le projet de loi qui arrive à l’Assemblée ?

En juin dernier, Edouard Philippe l’avait présenté comme la manière d’"en finir avec la pratique scandaleuse qui consiste à jeter les invendus". Le projet de loi anti-gaspillage et économie circulaire, porté par la secrétaire d’Etat Brune Poirson, arrive dans l’hémicycle ce lundi 9 décembre. Voici les principales dispositions susceptibles d’être adoptées par les députés d’ici le 20 décembre.

Fin de la destruction des invendus non-alimentaires

En juin dernier, Edouard Philippe avait présenté la mesure comme une "première mondiale". La pratique consistant pour les supermarchés et magasins à jeter systématiquement les produits neufs invendus doit être interdite par la nouvelle loi. L’interdiction concerne seulement les produits non-alimentaires : les textiles, le matériel électronique ou les produits d’hygiène devront être désormais être donnés ou recyclés, si les députés adoptent l’amendement.

Les fast-foods disent adieu au plastique jetable

Les repas dans les fast-foods ne pourraient plus être servis dans des contenants en plastique à usage unique mais "dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables". Autre mesure pour chasser le plastique de ces restaurants, la fin de l’intégration de jouets en plastique dans les menus enfants.

Fin de l’impression des tickets à la caisse des supermarchés

Plus de ticket imprimé à la caisse des supermarchés, sauf si le client le demande. C’est l’une des dispositions du projet de loi, approuvée par les députés en commission. À sa mise en œuvre au 1er janvier 2022, l’objectif est de viser l’ensemble des transactions en dessous de 30 euros.