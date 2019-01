Arsenic, cyanure, amiante : 42 000 tonnes de déchets dangereux resteront enfouis à StocaMine en Alsace

En 2018, Bruno Fuchs (Modem) et Raphaël Schellenberger (LR), députés du Haut-Rhin, publient un rapport parlementaire sur StocaMine, concluant sur la nécessité de vider l’ancienne mine de ses 42 000 tonnes de déchets restants. Le ministre de la Transition écologique de l'époque, Nicolas Hulot, demande alors une "étude sur la faisabilité d'un déstockage intégral des déchets" au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Les résultats montrent que le déstockage des déchets est "techniquement faisable" mais demeure complexe et nécessiterait l'emploi des "techniques les plus pointues au niveau mondial". Autrement dit, beaucoup d'argent. Le confinement coûterait 80 millions d'euros de travaux, alors que le coût de l'extraction des déchets est estimé entre 300 et 400 millions d'euros.





Or dans l'hypothèse d'un enfouissement définitif, "la pollution de la nappe phréatique par les déchets [commencerait] à apparaître dans un délai de 600 à 1 000 ans", selon la présidente du BRGM, Michèle Rousseau. Un délai visiblement suffisant pour que le gouvernement actuel s'en tienne à une minimisation des risques et des coûts. Le ministre François de Rugy, ayant repris le dossier, a ainsi estimé que "compte tenu des enjeux, de la balance des risques" et du "surcoût" lié au déstockage des déchets, "la solution la plus adaptée demeure la poursuite du (...) confinement des déchets restants, sans déstockage supplémentaire".