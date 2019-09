Artisans, agriculteurs, PME ... Ils passent à l'électrique

Nous vous parlons souvent dans nos journaux des solutions pour éviter la pollution causée notamment par les vieux diesels en ville. Six millions de véhicules utilitaires circulent actuellement dans l'Hexagone, seuls 45 000 sont électriques. Les professionnels sont de plus en plus nombreux à se convertir, artisans, agriculteurs, transporteurs, mais la transition n'est pas si facile.



