Mont-Blanc : l'accès au sommet strictement encadré cet été pour éviter la surfréquentation

Si toutefois, vous souhaitiez partir à l'aventure et faire cavalier seul dans cette ascension, sachez que camper en site classé est passible de deux ans de prison et 300.000 euros d'amende, et que "toute personne faisant acte de rébellion" contre les personnes chargées de mettre en œuvre cet arrêté encourt deux ans de prison et 30.000 euros d'amende, voire trois ans et 45.000 euros s'il s'agit d'un groupe.