Le Kenya ravagé par des inondations, au moins 132 morts en deux mois

Les pluies touchent encore aujourd’hui 32 comtés du pays et ne devraient pas cesser avant la fin décembre, selon le porte-parole. Des mesures ont été prises par les autorités kenyanes, notamment en collaboration avec la Croix-Rouge et le Programme alimentaire mondial, pour ravitailler les populations affectées mais l’accès à certaines zones est devenu difficile pour les secours, des ponts ayant été emportés par les inondations. "Nous émettons un avertissement pour que les personnes vivant dans les régions à risque élevé (…) se déplacent vers des régions plus sûres", a avancé Cyrus Oguna.

C’est toute l’Afrique de l’Est qui est actuellement en proie à des intempéries, les plus fortes depuis des décennies : en Somalie, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées et au Soudan du Sud, des villes se sont trouvées sous l’eau, affectant un million de personnes, selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés. Si la chose est courante dans la région, elle est cette fois aggravée par la présence d’un "dipôle positif" dans l’océan Indien. Ce phénomène, bien connu des scientifiques, consiste en une hausse ou une baisse de la température de l’eau en surface. Actuellement, les eaux bordant l’Afrique de l’Est sont bien plus chaudes que la normale, provoquant une évaporation et des pluies diluviennes.

D’après le FEWS Net, le Famine Early Warning Systems Network, le Kenya et la Somalie devraient abaisser leur seuil d’alerte de 3 à 2 (sur une échelle de 5) en matière de sécurité alimentaire, passant d’une situation de "crise" à une situation "tendue".

A l’inverse, l’Afrique australe connaît sa pire sécheresse depuis trente-cinq ans, qui décime les cultures et tue le bétail en Afrique du Sud ou en Zambie.