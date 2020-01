Australie : plusieurs tonnes de nourriture jetées depuis les airs pour venir en aide aux wallabies

Depuis plus d’une semaine, les employés des parcs nationaux s’emploient à leur jeter, par hélicoptère, de la nourriture. Au total, environ deux tonnes de carottes et de patates douces leur ont été adressées. "La fourniture de nourriture supplémentaire est une des stratégies clés que nous déployons pour améliorer la survie et le rétablissement d’espèces menacées comme le wallaby à queue de pinceau", a déclaré Matt Kean, le ministre de l’énergie et de l’environnement dans un communiqué de presse. "Les évaluations initiales des incendies indiquent que l'habitat de plusieurs populations importantes de wallabies des rochers à queue en pinceau a été brûlé lors des récents feux de brousse."