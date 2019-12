Avec le réchauffement climatique, les oiseaux rapetissent et leurs ailes s'allongent

C'est un travail de longue haleine auquel se sont attelés plusieurs scientifiques américains. Durant quarante ans, des chercheurs du Fields Museum de Chicago, accompagnés de bénévoles, ont réglé leur réveil à 3h30 du matin pour aller ramasser les oiseaux morts tombés sur le bitume. Au total, 70716 spécimens de 52 espèces d'oiseaux migrateurs américains ont été récupérés, mesurés et pesés.

Les mesures faites de 1976 à 2016 ont révélé que la masse corporelle avait diminué en moyenne de 2,6%. La longueur des os des pattes a ainsi rapetissé de 2,4%. Dans le même temps, la longueur de leurs ailes a augmenté de 1,3%. "C'est une question de millimètres, de dizaines de millimètres - ce n'est pas quelque chose que vous pouvez remarquer sans que des analyses soient faites", explique dans un communiqué Dave Willard, l'un des auteurs de cette étude et gestionnaire de collections émérites au Field Museum.

La taille des animaux étant souvent liéee au climat dans lequel ils vivent, les chercheurs supposent que ces variations de taille et de poids sont directement liées au réchauffement climatique. De façon générale, les individus qui vivent dans des climats froids ont tendance à être plus grands que leurs homologues des zones plus chaudes. Une masse corporelle qui leur permet de mieux conserver la chaleur. C'est ce qui s'appelle le phénomène de Bergmann.

Ainsi, les températures ayant augmenté au cours des quarante dernières années dans les aires de reproduction estivale des oiseaux, au nord de Chicago, la diminution de la taille des oiseaux serait liée au changement climatique, selon les chercheurs. Les ailes, quant à elles, se seraient allongées, de sorte que les oiseaux soient encore capables d'effectuer leurs longues migrations avec des corps plus petits, et donc moins énergiques.