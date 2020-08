Avec les phoques moines de Méditerranée, une espèce "en danger" depuis 1986

Tandis qu'il ondule dans la Méditerranée, non loin des côtes grecques, on dit de lui qu'il est craintif et solitaire. En tout cas, il reste un mystère. Le phoque moine de Méditerranée, est une espèce endémique de cette partie du globe et figure sur la liste des espèces menacées. La Fondation Octopus, une organisation suisse, tente "d’évaluer plus précisément la répartition géographique et le nombre de phoques moines présents sur l’ensemble du bassin méditerranéen". Selon elle, ils figurent depuis 1986 sur la liste rouge des espèces en danger établie par Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Alors direction la Grèce, l'un des derniers endroits où vivent ces colonies de phoques moines. La fondation installe des caméras sous-marines pour mieux connaître cette espèce, observer sa façon de vivre et, parfois même, aller à l'encontre des idées reçues. "Quand on a commencé à travailler sur les phoques moines, on nous a dit que c'était un animal solitaire qui ne se mélangeait pas vraiment à ses congénères et là on a des images de quatre à cinq phoques qui grimpent les uns sur les autres, c'est extrêmement intéressant", raconte un chercheur de la Fondation Octopus.

S'ils sont aussi curieux d'en savoir plus à propos de cette espèce, c'est qu'elle est actuellement menacée par l'activité humaine et a besoin de calme pour se reproduire. En effet, les femmes ne donnent naissance qu'à un seul petit, chaque année. Elles ont donc besoin de se sentir en sécurité pour mettre bas. "Le danger, c'est qu'on est à la limite de basculer dans quelque chose où les groupes sont trop petits pour se maintenir et se reproduire", précise un membre de la Fondation.