Bactérie "tueuse d'oliviers" : la situation est-elle sous-estimée en France ?

Identifiée dans les Pouilles (Italie) en 2013 et détectée pour la première fois sur des végétaux en Corse et dans le sud de la France en 2015, la bactérie Xylella fastidiosa a déjà ravagé plus d’un million d’oliviers italiens. La justice européenne a d’ailleurs reconnu un manquement de la part de l’Italie dans la prévention et la gestion de la crise. S’attaquant à plus de 200 espèces, Xylella fastidiosa est considérée comme l’une des bactéries les plus dangereuses pour les végétaux. En Europe, elle a déjà été repérée en France et en Italie donc, mais aussi en Espagne et en Allemagne.





Or, selon la botaniste Anne Breuil, interrogée par 20 Minutes, il n’existe pas aujourd'hui de moyen direct de lutte contre cette bactérie, mais seulement contre les insectes porteurs de celle-ci, les cicadelles. En France, les antibiotiques permettant de tuer ces cicadelles sont interdits à la vente. De plus, lorsqu'un végétal est contaminé, il ne présente pas toujours de symptômes visibles à l’œil nu. C’est donc une "course contre la montre" qui se joue, a avancé Sandrine Marfisi au micro d’Europe 1.