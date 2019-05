Baisse des émissions de CO2 en UE : que disent les chiffres

Les émissions de CO2 ont diminué dans 20 des 28 Etats membres. Les plus fortes baisses ont été constatées au Portugal (- 9% par raport à 2017), en Bulgarie (-8,1%), en Irlande (- 6,8%) et en Allemagne (- 5,4%). La France connaît pour sa part une baisse de -3,5%. Les émissions de CO2 ont en revanche continué à progresser en Pologne (+3,5%), en Slovaquie (+2,4%), en Lettonie (+8,5%), en Estonie (+4,5%), en Lituanie (+0,6%, à Malte (+6,7%), au Luxembourg (+3,7%), et rebondi en Finlande (+1,9%), indique Eurostat.





L'Allemagne reste de loin le plus gros émetteur de CO2 en UE, en contribuant pour 22% aux émissions européennes en 2018. Viennent ensuite le Royaume-Uni (11,4%) et la Pologne (10%), qui passe devant la France (10%). Rapporté au nombre d'habitants, le classement n'est évidemment plus le même, et ce sont les Luxembourgeois qui, de loi, émettent le plus de CO2 par habitant.