Baisser la vitesse du transport maritime pour réduire la pollution : d’où vient cet engagement d’Emmanuel Macron au G7 ?

Une proposition entendue par le gouvernement français. Car un an après, la France a déposé un projet allant en ce sens auprès de l’OMI. Dans un communiqué de presse du Ministère de la Transition écologique et solidaire, on défend cette idée à grands coups de chiffres : si un pétrolier réduit, par exemple, sa vitesse de 12 nœuds à 11 nœuds, il baisse sa consommation de 18 %. Cette proposition présentée comme peu coûteuse et facilement contrôlable est soutenue par Armateurs de France, l’organisation regroupant l’ensemble des entreprises françaises de transport et de services maritimes. Son président Jean-Marc Roué écrivant à l’époque que c’était une "solution efficace pour relever le défi environnemental".





Cette idée tombe à l’eau en mai dernier, à Londres, lors des négociations du 74e comité de la protection du milieu marin de l’OMI où les mesures de court terme ont suscité "la réserve de certains pays". Les 170 pays de l'Organisation ont-ils , en trois mois, changé d'avis ? La déclaration d'Emmanuel Macron ce samedi pourrait le laisser entendre mais les clauses de cet accord éventuel - et sa portée - n'ont pas encore été divulguées.