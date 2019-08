La mer Méditerranée est de plus en plus chaude

À Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, il fait 28°C dans l'air et seulement sept degrés de moins dans l'eau. Des températures qui ne peuvent que réjouir les vacanciers, même si les frileux, eux, ne seraient pas contre deux degrés de plus. Toutefois, la hausse de température peut aller jusqu'à quinze mètres de profondeur, ce qui risque d'affecter la vie sous-marine. Il y a effectivement de moins en moins de poissons dans la Méditerrannée, or, 7% des espèces marines de la planète se trouvent dans cette partie du globe.





