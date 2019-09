Biosurveillance : quand les abeilles jouent les sentinelles de la pollution

JT 20H - Des sites industriels installent des ruches d'abeille à proximité de leurs installations pour surveiller la pollution à des kilomètres à la ronde.

Le nombre d'abeilles a drastiquement diminué ces dernières années. Cette espèce est pourtant vitale à notre survie, et pas seulement parce qu'elles assurent la pollinisation. Certains industriels ont décidé d'installer des ruches pour mesurer d'éventuelles pollutions autour de leurs installations. On appelle cela la biosurveillance. Une quarantaine de sites utilisent actuellement cette méthode dans notre pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.