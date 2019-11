"Brûlons le capitalisme, pas le pétrole" : des blocages d'enseignes dans plusieurs villes de France pour le Black Friday

Les militants de Youth for Climate France avaient prévenu : ce jour de Black Friday ne se déroulera pas normalement. C'est dans plusieurs villes de France que ces derniers entreprennent des actions de blocage de plusieurs sites. À Paris, l'immense centre commercial des 4 Temps situé à La Défense a été visé à la dernière minute par une cinquantaine de jeunes écologistes de Youth for Climate et d'Extinction Rébellion (XR).

Initialement, les Galeries Lafayette étaient dans le collimateur des manifestants mais qui, face à la présence policière, ont dû reculer. "Brûlons le capitalisme, pas le pétrole", peut-on lire sur une pancarte brandie par le groupe.