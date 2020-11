Black Friday : de la folie d'avoir à la raison d'être

Le 27 novembre prochain, le Black Friday va inonder l’espace médiatique pour annoncer des promotions extraordinaires qui permettront à ceux qui n’ont pas beaucoup d’avoir un peu plus que suffisamment, et à ceux qui ont déjà tout d’avoir encore plus que déjà trop. A en croire les observateurs mal éclairés de cette triste farce, tout le monde y gagne : les commerçants qui, il faut le reconnaître, souffrent le martyr en ce moment, et les consommateurs, qui peuvent s’acheter au meilleur prix des produits dont ils n’ont pas toujours besoin, avec de l’argent qu’ils n’ont pas toujours non plus, tout cela pour impressionner à la fois leurs réseaux sociaux sur Instagram et leurs voisins qui généralement n’en n’ont rien à faire. Mais celles qui font les meilleures affaires, ce sont bien entendu les marques, qui trouvent dans cette mascarade pour gogos une nouvelle occasion d’écouler leurs stocks et booster le volume de leurs ventes.

Mais hélas, non, il n’y a pas que des gagnants dans cette énième démonstration de notre inconscience. Le dumping social et l’environnement sont bien entendu les variables d’ajustement de ces grands-messes consuméristes cachées sous des prétextes bienveillants qui jalonnent notre calendrier grégorien, dont la conséquence est d’essorer toujours plus notre planète déjà à l’agonie.