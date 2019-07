Blocage du siège d'Amazon : les militants écologistes évacués, les journalistes tenus à l'écart

Les militants dénoncent notamment l'implantation de trois nouveaux entrepôts d'Amazon, à Bretigny-sur-Orge (Essonne), Lyon (Rhône) et Augny (Moselle). Plus largement, les activistes pointent la "responsabilité" d'Amazon dans le réchauffement climatique, estimant que son modèle économique basé sur la livraison rapide entraîne une surproduction et une surconsommation.





Alors qu'Amazon indiquait ce mardi matin la création de 1800 emplois en France, dont 500 dans le nouvel entrepôt de Bretigny-sur-Orge, les écologistes avancent que "la vente en ligne détruit au moins deux fois plus d'emplois qu'elle n'en crée". Ils critiquent enfin les conditions de travail des employés d'Amazon ainsi que les pratiques d'optimisation fiscale du groupe.