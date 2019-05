Botswana : la chasse à l'éléphant de nouveau autorisée

Une décision qui ne risque pas de faire l'unanimité. Le ministère de l'Environnement botswanais a annoncé dans un communiqué mercredi 22 mai que le pays avait décidé de lever le moratoire sur la chasse aux animaux sauvages. Une mesure que justifie l'exécutif par l'augmentation du nombre de pachydermes et l'effet négatif que cette évolution aurait sur les revenus des agriculteurs. L'interdiction de chasser les éléphants avait été instaurée en 2014 sous l'ancien président Ian Khama.





Le ministère s'appuie sur une étude montrant que "les conflits entre humains et éléphants ont augmenté en nombre et en intensité et affectent de plus en plus les moyens de subsistance" des habitants. Toujours selon le ministère, la chasse reprendrait "de manière ordonnée et éthique". Une décision qui s'inscrit dans la ligne défendue par le président, botswanais Mokgweetsi Masisi, prenant ainsi ses distances avec la politique de défense à tout prix de la faune sauvage initiée par son prédécesseur.