Bouteilles en plastique : pourquoi les industriels du recyclage s'opposent à la consigne et proposent le tri des déchets sec et humides

Federec critique un "manque d'ambition du gouvernement" et une approche "datée", en estimant que les industriels du recyclage ont fortement modernisé leurs installations avec de la robotique et des technologies de tri optique. Jean-Luc Petithuguenin, vice-président de Federec et PDG du groupe Paprec, a qualifié la consigne de "mesure des années 70, qui copie ce qui se passe en Allemagne dans un tout autre système" et a défendu "le bon modèle" choisi par la France qui repose sur "le geste citoyen" du tri.





Ce modèle français sépare aujourd'hui "les ordures ménagères" et "les emballages et papiers valorisables". Les ordures ménagères représentent 17,5 millions de tonnes de déchets par an sur 22,5 millions. Quant aux emballages et papiers valorisables, ils représentent 5,1 millions de tonnes.





Selon Jean-Philippe Carpentier, le président de Federec, actuellement "99% des bouteilles sont collectées", mais "elles ne sont pas dans la bonne poubelle, ce qui fait qu'on ne recycle que 57%". Il critique également la manière dont a été annoncée la consigne : "On nous avait promis une concertation sur comment améliorer les taux de recyclage en France (...) et on se retrouve avec un débat sur comment mettre en place la consigne", a-t-il dit. "On n'a aucune étude d'autres pistes possibles pour améliorer ce taux de recyclage et aucune étude d'impact sur la mise en place de cette consigne", a-t-il ajouté.