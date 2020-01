En 2019, la déforestation de l’Amazonie a presque doublé au Brésil

Ces chiffres annuels étaient donc prévisibles mais c’est la première fois qu’un bilan de l’état de la déforestation en Amazonie est dressé après un an de gouvernance du pays par Jair Bolsonaro. Pour sa gestion catastrophique des feux estivaux, le président brésilien a subi d’importantes critiques de la part des ONG et de la communauté internationale.

Mais ce dernier, élu après une campagne très polémique, est aussi connu pour nier l’impact du changement climatique et pour mener une politique visant à faire de l’Amazonie un terrain dédié au développement de l’industrie agro-alimentaire sous toutes ses formes. Il fut un temps où le chef de l’Etat promettait de combattre la déforestation illégale. En pratique, le nombre de sanctions (amendes, saisies et destruction du matériel) a baissé de 20 % durant les six premiers mois de l’année 2019, d’après le New York Times.