Bretagne : alerte à la pollution de l'air

La qualité de l'air s'est nettement détériorée en Bretagne. Dans le Finistère, les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, la concentration en polluants dépasse le seuil réglementaire. La préfecture du Finistère a déclenché une procédure d'alerte qui ne sera levée que ce lundi soir à minuit. Le trafic automobile, la période des épandages et des conditions météorologiques peu propices à la dispersion des polluants seraient à l'origine du phénomène.



