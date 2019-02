Brune Poirson aux étudiants en grève pour le climat : "Derrière ces portes, vous n'avez pas d'adversaires"

Après les étudiants belges, néerlandais et allemands, les étudiants français sont descendus dans la rue ce vendredi pour manifester contre "l'inaction climatique" du gouvernement. Ils étaient plus de 200, selon le décompte de l'AFP, dans les rues de Paris, et ils se sont retrouvés devant le ministère de la Transition écologique en début d'après-midi. Ils y ont énoncé leur première revendication, avec pour objectif de revenir la semaine prochaine pour en énoncer une nouvelle.