Californie : l'inquiétant retour des feux de forêt

Le centre de l’état de l’Ouest Américain est de nouveau la proie des flammes. Rodeo,Fairfield, Pismo Beach,mais aussi Santa Clarita, Morgan Hill ou Gilroy sont touchés. C’est dimanche 5 Juillet qu’un feu s’est déclaré dans la ville de Gilroy dans le comté de Santa Clara. Deux résidences ont été anéanties et 70 personnes évacuées. 24 heures plus tard, seulement 20% du sinistre était maîtrisé. Les pompiers sont inquiets avant l’été, nouvelle saison des feux.Les conditions se combinent à chaque multiplication des incendies. Une température élevée, une humidité basse ainsi que des vents violents attisent les flammes et déclenchent de gigantesques et redoutables feux.

On se souvient du funeste "Camp Fire" qui avait ravagé le nord de la Californie en novembre 2018 en parcourant au total 600 km2 (soit six fois la superficie de Paris intra-muros). Il avait anéanti la petite ville de Paradise, tué 86 habitants et détruit 90% des bâtiments. Plus récemment en octobre c’est "Kincade Fire" qui avait forcé l’évacuation de 200.000 personnes et brûlé 12.000 hectares. Le gouverneur de Californie a prévenu en juin dernier que 1132 incendies ont été dénombrés depuis le début de l’année soit 60% de plus que l’an passé. La Californie déjà sous tension avec l’épidémie de Covid, redoute cette recrudescence des feux.