Canicule : la mer Méditerranée se réchauffe, l'écosystème marin en danger

La mer Méditerranée connaît également une température record. Si cela ravit les vacanciers, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'écosystème marin. Chaque pic de chaleur stimule la production de plancton, et les poissons se reproduisent davantage. Mais à long terme, certains scientifiques redoutent les conséquences d'une mer trop chaude.



