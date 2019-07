Canicule : la région parisienne fortement polluée à l'ozone

En cause, le trafic routier et la mise en place d'une circulation différenciée qui, faute d'être suffisamment respectée, n'a pas porté ses fruits. Dans ses conclusions, Airparif s'inquiète de voir que "l'ozone est le seul polluant pour lequel les tendances annuelles ne montrent pas d’amélioration mais sont au contraire en augmentation", et qu'avec le réchauffement climatique, "l’ozone estival pourrait poser une menace sérieuse pour la santé humaine, l’agriculture et les écosystèmes naturels en Europe".