CARTE INTERACTIVE - #MissionTerresAustrales : découvrez le parcours de l'équipe de TF1 dans les îles du bout du monde

Perdues dans le sud de l'Océan Indien, quelque part entre l'Afrique et l'Antarctique, les Terres et Mers Australes sont composées de 3 districts : l'archipel de Crozet, l'archipel des Kerguelen et les îles de Saint-Paul et d'Amsterdam. Ces territoires français sont classés depuis peu au patrimoine mondial de l'Unesco.

Michel Izard et Bertrand Lachat, deux journalistes de TF1, ont pu s'y rendre fin 2019 à bord d'un bateau des TAAF (Terres Australes et Antarctiques françaises), l'entité administrative qui gère ces îles habitées seulement par des scientifiques. Au programme notamment : 50 millions d’oiseaux de mer, des éléphants de mer par dizaines de milliers, des terres presque vierges où l’impact de l’homme reste faible.

Découvrez le parcours effectué par les deux reporters grâce à cette StoryMap réalisée en partenariat avec Esri France. (Si vous ne visualisez pas la carte, cliquez ici)