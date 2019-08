CARTE - Sécheresse : 87 départements en alerte, Didier Guillaume annonce la création de 60 retenues d'eau d'ici fin 2019

D'où provient cette sécheresse ? Celle-ci, explique le site, "survient lorsque la quantité de pluie est nettement inférieure aux normales saisonnières et cela, sur une assez longue période". Quand ce manque de précipitations intervient en hiver ou au printemps, "il empêche le bon remplissage des nappes phréatiques", ce qui est le cas cette année. En raison de "précipitations faibles et parfois tardives durant l’automne et l’hiver", 60% des nappes phréatiques avaient en effet un niveau modérément bas début juin, a expliqué le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).





Les températures élevées accentuent enfin la sécheresse en provoquant "un assèchement des sols et l’évaporation plus importante de l’eau disponible", poursuit Propluvia. En fonction de la situation au niveau local, ce sont les préfets qui décident de mettre en place les différents niveaux d'alertes ou de crise.