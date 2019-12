Australie : plus de 2 millions d'hectares déjà partis en fumée, les parcs nationaux menacés

Depuis le mois de septembre, l'Australie est en proie à d’incontrôlables incendies. S'il n'est pas rare que des feux se déclarent lors de la saison d'été dans le pays, ceux-ci surprennent cette année par leur précocité et leur intensité. L'État de Nouvelle-Galles du Sud, à l'est du territoire, est le plus touché par les flammes. Des centaines de milliers d'hectares sont partis en fumée, tandis que plusieurs centaines d'habitations ont été rayées de la carte. Les parcs nationaux, dont certains classés au patrimoine mondial de l'Unesco, sont menacés.

En Nouvelle-Galle du Sud, 7.000 incendies ont été signalés depuis le mois de juillet, causant la mort de 6 personnes et détruisant près de 700 habitations. Au total, 2 millions d'hectares sont pour l'heure partis en fumée, parmi lesquels 800.000 de parcs nationaux, nombreux dans cet État. Selon le Guardian, le parc national Blue Mountain, non loin de Sydney, a notamment été détruit à 20%. Des dégâts sont aussi à déplorer dans les forêts humides du Gondwana. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le site représente la plus grande surface de forêts subtropicales du monde et regroupe à lui seul cinquante réserves naturelles abritant de nombreuses espèces rares et menacées. Sur les vingt-huit réserves classées au patrimoine mondial par l’Unesco que compte l'État, douze ont déjà été touchées par les flammes. Ce mercredi, 137 incendies sévissent encore en Nouvelle-Galles du Sud.

Poussées par le vent, d'épaisses fumées ont atteint Sydney, si bien que le bureau de météorologie de la Nouvelle-Galle du Sud l'a surnommée "la ville marron". Pour préserver la santé des 5 millions de personnes y résidant, les autorités leur conseillent de rester cloîtrés et d'éviter tout exercice physique. La semaine dernière, 1126 personnes souffrant d’asthme ou de problèmes respiratoires se sont présentées aux urgences de la ville, rapporte The Australian.