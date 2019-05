Caussade : les agriculteurs refusent de détruire leur barrage

À Pinel-Hauterive, des agriculteurs ont construit un barrage censé stocker près d'un million de mètres cubes d'eau pour irriguer leurs exploitations. Ils avaient obtenu le feu vert de la préfète de Lot-et-Garonne en 2018, mais depuis, les ministres Stéphane Travert et François de Rugby s'y sont opposés. La nouvelle préfète a donné 18 mois aux agriculteurs pour rendre au site son état d'origine.



