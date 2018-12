Cécile Duflot : "La France ne tient pas ses engagements (pour le climat), donc il faut la contraindre à le faire"

Ce procès peut-il vraiment changer les choses ou est-ce surtout symbolique ?





Cécile Duflot - Ce n'est pas du tout symbolique, le but c’est l’action. On a pour ambition de gagner. Aujourd’hui les mobilisations citoyennes, les manifestations, les pétitions ou encore la participation aux négociations lors des conférences internationales ont montré leur limite puisque les Etats n’agissent pas. Cette action est un nouveau mode de mobilisation pour les citoyens. La France ne tient pas ses engagements, donc il faut la contraindre à le faire. Quand un citoyen fait une faute, il peut être puni, et bien de la même façon, nous souhaitons que l’Etat français soit contraint à agir par cette décision juridique, par tout le travail que nous avons fait pour que ce recours soit solide et prouve qu’il faut passer à l’acte.









Concrètement, si la France est condamnée, qu'est-ce qui pourrait changer ?





Cécile Duflot - On peut obtenir des dispositions juridiques contraignantes, c’est-à-dire des lois, des règlements, des décisions de politique fiscale qui engagent la transition écologique. On peut imaginer une obligation de changement de mode de production d’énergie et espérer avoir vraiment 23% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2020 – un engagement qui n’est actuellement pas du tout tenu, on n’est même pas à 15% fin 2018.





On voit bien qu’il y a des choses à faire et des choses possibles. Et ça n'a que des avantages. Si on décide de lutter résolument contre le dérèglement climatique, c’est moins coûteux que le "laisser faire", c’est socialement plus juste parce que ceux qui souffrent le plus du dérèglement climatique, ce sont les plus vulnérables - dans le monde mais aussi en France. Et c’est techniquement possible. Il n’y a rien qui s’y oppose, à part la volonté politique. Et comme cette volonté politique n’existe pas, on espère que c’est le juge qui contraindra les politiques.