"Cessez de détruire la nature" : Greta Thunberg est arrivée à New York

C’est sous un ciel gris, mais aussi sous les applaudissements de quelques centaines de personnes, rassemblées sur le quai pour l’accueillir, que Greta Thunberg est arrivée à New York, mercredi 28 août, vers 16h heure locale. Le jeune Suédoise de 16 ans a mis pied à terre après 14 jours de traversée de l’Atlantique à bord d’un voilier, fidèle à son engagement de ne plus prendre l’avion, moyen de transport trop polluant.





A peine débarquée, celle qui est devenue une égérie de la lutte pour le climat a affiché sa détermination à continuer à se battre. "La crise du climat est une crise mondiale, la plus grande crise à laquelle soit confrontée l'humanité", a-t-elle déclaré."Il faut que nous soyons unis et que nous nous soutenions mutuellement et que nous agissions, sinon il pourrait être trop tard. N'attendons plus, agissons maintenant!"